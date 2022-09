Nascido na Argentina, Victor Cuesta, do Botafogo, agora também é naturalizado brasileiro - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 02/09/2022 12:59

Victor Cuesta é oficialmente cidadão brasileiro. O zagueiro do Botafogo anunciou o final feliz do processo pela naturalização, com uma publicação nas redes sociais, e vibrou com a "nova casa".

O camisa 15, nascido na Argentina, deu entrada na papelada para se naturalizar no ano passado. O processo se encaminhou para um tom positivo no fim do mês passado e, agora, o próprio Cuesta oficializou a boa notícia.

"Feliz por completar mais uma etapa importante na minha trajetória dentro do Brasil, o país do futebol, que me recebeu muito bem e agora também é minha casa. Quero agradecer ao Internacional por ter iniciado o processo da minha nacionalidade brasileira vivendo na cidade de Porto Alegre. Agora, no Rio, dar continuidade ao trabalho no Botafogo e também agradecer ao clube por todo o auxílio. Vamos por mais!", escreveu no Instagram.



Agora, Cuesta não consta mais como estrangeiro e o Botafogo ganha uma vaga para colocar mais um jogador de fora em campo. Pelas regras da CBF, um time pode relacionar no máximo cinco jogadores não-brasileiros por partida.

O zagueiro renovou recentemente o vínculo com o Botafogo até o fim de 2023. Ele é um dos destaques da equipe comandada por Luís Castro, que enfrenta o Fortaleza às 16h deste domingo pelo Campeonato Brasileiro.