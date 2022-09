Tiquinho Soares foi contratado pelo Botafogo nos últimos dias da segunda janela de transferências - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Tiquinho Soares foi contratado pelo Botafogo nos últimos dias da segunda janela de transferênciasVitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 02/09/2022 17:17

Rio - Grande reforço do Botafogo na segunda janela de transferências, o atacante Tiquinho Soares está recuperado de lesão e será relacionado pelo técnico Luís Castro para o duelo do próximo domingo (4), com o Fortaleza, às 16h, no Castelão. A informação é do jornalista Gilmar Machado.

Tiquinho Soares chegou ao Glorioso com uma lesão muscular sofrida em sua última partida pelo Olympiacos, da Grécia, na fase classificatória para a Europa League.

A comissão técnica do Botafogo, em trabalho conjunto com o departamento médico, manteve postura cautelosa pela recuperação do atleta, que treinou sem limitações ao longo da semana no CT Lonier, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Para a posição de centroavante, o técnico Luís Castro ainda conta com Júnior Santos, que tem dois jogos e um gol marcado com a camisa alvinegra. O Botafogo ainda recupera Matheus Nascimento, lesionado, e negociou o centroavante Erison com o Estoril, de Portugal.