Jefinho em atividade pelo Botafogo - Divulgação/Botafogo

Publicado 03/09/2022 10:40

Rio - Após fechar a extensão do vínculo do zagueiro Reydson, o Botafogo acertou todas as documentações pela renovação contratual do lateral-esquerdo Jefinho, também o time sub-20. Seu contrato anterior tinha validade até o fim de dezembro e o novo foi assinado até o fim de 2024.

A avaliação de Jefinho foi positiva ao longo da temporada. O jogador chegou por empréstimo ao Botafogo no início da temporada junto à Cabofriense e foi um dos destaques do Glorioso na Copa São Paulo de Futebol Júnior no começo do ano, na campanha que levou o Alvinegro até a fase quartas de final.

O defensor agora assinou definitiva no Alvinegro após se desvincular do clube da Região dos Lagos. O jovem tem 27 jogos na atual temporada - contando um no Campeonato Carioca, pelo time principal, na derrota por 5 a 3 para a Portuguesa, no Luso-Brasileiro.