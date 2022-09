Eduardo fez dois gols no Castelão - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 04/09/2022 18:28

Rio - Autor de dois gols na vitória do Botafogo sobre o Fortaleza, o meia Eduardo elogiou o elenco alvinegro. Ao comentar sobre o resultado que encerrou um jejum de cinco jogos sem vitória dos carioca na Série A, o jogador afirmou que o Glorioso vinha tendo boas atuações sem conseguir os resultados positivios.

"Estávamos jogando bem nos últimos jogos, mas sem os três pontos que queríamos tanto. Quero falar do grupo, do que o professor vem sofrendo também… Somos uma família unida, o que se viu dentro de campo é reflexo do nosso trabalho. Quero parabenizar o grupo", disse em entrevista à Rede Globo após o jogo.

Além de Eduardo, Gatito Fernández também teve uma tarde inspirada. Ele defendeu uma penalidade cobrada por Robson no começo do segundo tempo. Marçal fez o terceiro gol do Botafogo e Moisés diminuiu para os cearenses.

Na próxima rodada, o Botafogo vai encarar o América-MG, no Nilton Santos, a partida irá acontecer no Nilton Santos, às 11 horas, no próximo domingo. Já o Fortaleza joga um dia antes contra o Fluminense, às 19 horas, no Maracanã.