Botafogo derrotou o Fortaleza por 3 a 1 no CastelãoVitor Silva/Botafogo

Publicado 04/09/2022 17:58

Ceará - Após cinco jogos, o Botafogo voltou a vencer pelo Brasileirão. Em duelo contra o Fortaleza, no Castelão, o Glorioso teve uma boa apresentação, principalmente no primeiro tempo, e derrotou o Leão por 3 a 1, neste domingo. O resultado interrompeu uma sequência de cinco vitórias da equipe cearense na competição. Com a vitória, o clube carioca chegou aos 30 pontos e abriu cinco de vantagem para a zona de rebaixamento.

O principal destaque da partida foi Eduardo. O jogador marcou duas vezes, ambas no primeiro tempo. Marçal fez o terceiro gol do Botafogo e Moisés descontou para os cearenses. Gatito Fernández também brilhou no Castelão ao defender uma penalidade cobrada por Robson no começo do segundo tempo.

Na próxima rodada, o Botafogo vai encarar o América-MG, no Nilton Santos, a partida irá acontecer no Nilton Santos, às 11 horas, no próximo domingo. Já o Fortaleza joga um dia antes contra o Fluminense, às 19 horas, no Maracanã.

O jogo começou com o Fortaleza pressionando o Botafogo. Com menos de um minuto, Romarinho aproveitou falha da zaga alvinegra e por pouco não abriu o placar. A sorte dos cariocas foi que a finalização do atacante foi por cima do gol de Gatito. Aos poucos, o clube carioca foi conseguindo entrar no jogo. Aos 14 minutos, Marcel fez cruzamento e Eduardo apareceu para cabecear. O goleiro Fernando Miguel apareceu bem para fazer grande defesa e salvar os cearenses.

Aos 16 minutos, um grande momento de susto para todos que acompanharam a partida. O lateral-direito do Botafogo, Rafael sofreu uma pancada na cabeça e teve sua substituição indicada pelo departamento médico do clube carioca. O jogador quis permanecer, mas acabou substituído por Menzega. O atleta sofreu um trauma crânio-facial e foi encaminhado para exames no hospital.

Aos 18 minutos, no entanto, não teve jeito. Jefinho ganhou de Titi, zagueiro do Fortaleza, e cruzou na medida para Eduardo finalizar. O goleiro Fernando Miguel chegou a tocar na bola, mas ela morreu no fundo das redes do clube cearense.

Atrás do placar, o Fortaleza tentou voltar para o jogo e teve uma boa oportunidade aos 21 minutos. Juninho cobrou falta a bola bateu na barreira do Botafogo e voltou para o jogador do Fortaleza, que finalizou para fora, assustando o goleiro Gatito.

Estreante do dia, Tiquinho Soares teve uma grande oportunidade aos 29 minutos. O centroavante mostrou mobilidade, girou para cima da marcação do Fortaleza e finalizou de fora da área para grande defesa do goleiro Fernando Miguel.

Aos 35 minutos, o Glorioso ampliou. Marçal cobrou escanteio, Victor Cuesta desviou e novamente Eduardo apareceu para colocar a bola no fundo das redes e marcar o segundo gol do Botafogo. Com dois gols de vantagem, o clube carioca diminuiu o ritmo e conseguiu administrar a vantagem para o intervalo.

O segundo tempo não começou muito bem para o Botafogo. Aos sete minutos, Lucas Mezenga derrubou Thiago Galhardo dentro da área. Pênalti. Porém, na cobrança brilhou a estrela de Gatito Fernández. Robson cobrou e o paraguaio defendeu, no rebote, Hércules encheu o pé e o arqueiro alvinegro apareceu para salvar novamente para o clube carioca.

Empolgado pela belíssima defesa de Gatito, o Botafogo fez mais um. Aos 18 minutos, Marçal acertou um belíssimo chute de fora da área, sem chances de defesa para Fernando Miguel, marcando o terceiro para os cariocas. Só que o Fortaleza não se entregou e aos 24 minutos conseguiu diminuir. Após boa jogada coletiva dos donos da casa, Moisés invadiu a área e finalizou, desta vez, sem chances de defesa para Gatito Fernández.

O gol incendiou o Fortaleza que foi para cima do Botafogo. Dois minutos depois, Romero teve uma grande oportunidade, mas parou em Gatito. Com o tempo, o Glorioso conseguiu se recuperar do susto e voltou a administrar a partida, sem maiores sustos e conseguiu os três pontos no Castelão.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 X 3 BOTAFOGO



Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Ramon Abatti (SC)

Cartões amarelos: Juninho Capixaba (FOR); Fernando Marçal e Eduardo (BOT)

Cartões vermelhos: -

Gols: Eduardo (0-1, 18'/1ºT); Eduardo (0-2, 35'/2ºT); Fernando Marçal (0-3, 18'/2ºT); Moisés (1-3, 24'/2ºT)



FORTALEZA: Fernando Miguel; Brítez, Marcelo Benevenuto, Titi (Otero 21'/2ºT), Juninho Capixaba; Zé Welison (Hércules/Intervalo), Lucas Sasha (Lucas Lima 32'/2ºT); Romarinho (Pedro Rocha/Intervalo), Thiago Galhardo, Moisés; Robson (Romero 21'/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.



BOTAFOGO: Gatito Fernández; Rafael (Lucas Mezenga 17'/1ºT), Adryelson, Cuesta, Fernando Marçal; Tchê Tchê, Eduardo (Gabriel Pires 23'/2ºT), Lucas Fernandes; Victor Sá (Lucas Piazon 31'/2ºT), Tiquinho Soares (Júnior Santos 31'/2ºT), Jeffinho (Kanu 31'/2ºT), Técnico: Luís Castro.