Tiquinho Soares estreou pelo Botafogo na vitória sobre o Fortaleza - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 05/09/2022 14:53

Rio - Recuperado de problema muscular, o atacante Tiquinho Soares finalmente estreou pelo Botafogo. O novo camisa nove da equipe foi titular no duelo com o Fortaleza, vencido pelo Glorioso pelo placar de 3 a 1, e arrancou elogios do técnico Luís Castro.

"Tiquinho era um alvo nosso no mercado. Queríamos algo diferente para a equipe na posição 9, um jogador que ligasse bem o último terço, não queríamos um jogador que se despedisse da equipe no último terço. A contratação foi dentro dessa ideia de jogo que tenho, do número 9 fazer o pivô para servir os jogadores que vem de atrás, servir em apoios frontais, de poder aparecer com um jogo aéreo muito forte, para também poder no momento defensivo, por ser de grande estatura e muito forte, anular zona de primeiro poste nos escanteios contra nós", disse.

"É um jogador que, embora no início de seu caminho no Botafogo, espero que tenha muito sucesso, assim como todos os outros, como o Júnior (Santos) que é homem da posição 9, como Matheus Nascimento que é homem de crescimento na posição 9. Gostei dele como gostei dos outros. Fez o que tem que fazer, tem que trabalhar e trabalhou em campo. Não há nada mais a dizer. Não tenho que enaltecer muito um trabalho quando ele é bom, é dar parabéns à equipe pelo seu trabalho. Agora, individualmente, já sabem o que penso. Acho que os jogadores têm que fazer aquilo para o que são contratados, jogar bem", completou.

Tiquinho Soares se movimentou, finalizou quatro vezes ao gol e mostrou suas credenciais como novo centroavante do Botafogo para o restante da temporada.

O Alvinegro, que ainda conta com Matheus Nascimento e Júnior Santos na posição, volta a campo apenas no próximo domingo (11), contra o América-MG, no Estádio Nilton Santos, pela 26º rodada do Campeonato Brasileiro.