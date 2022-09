Gatito Fernández em ação pela seleção paraguaia - Felipe Correia/Parceiro/Agência O Dia

Gatito Fernández em ação pela seleção paraguaiaFelipe Correia/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 09/09/2022 18:40

Rio - O goleiro Gatito Fernández foi convocado para a seleção paraguaia e irá desfalcar o Botafogo na partida contra o Goiás, no dia 28, em Goiânia, pela 28ª rodada do Brasileirão. O arqueiro defenderá a equipe de seu país nos amistosos contra Emirados Árabes e Marrocos, nos dias 23 e 27 deste mês, em Viena (AUT) e Sevilla (ESP), respectivamente.

O técnico da 'Albirroja', Guillermo Barros Schelotto, conta com o goleiro em seu plantel na data Fifa, mesmo que o Paraguai não esteja se preparando para a Copa do Mundo do Catar, em novembro.

Com isso, fica a expectativa pela estreia de Lucas Perri, contratado pelo Botafogo no último dia da segunda janela de transferências. O técnico Luís Castro, em coletiva após o clássico com o Flamengo, já sugeriu esta opção.

O Botafogo ocupa a 13ª colocação no Brasileirão, com 30 pontos, e vai finalizando sua preparação visando o duelo do próximo domingo (11), com o América-MG, no Estádio Nilton Santos.