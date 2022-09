Cuesta Botafogo x Ceara pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Nilton Santos.06 de Julho de 2022, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vitor Silva/Botafogo

Após a contundente vitória do Botafogo sobre o Fortaleza, a expectativa é de bom público no estádio Nilton Santos para o jogo contra o América-MG. De acordo com a última parcial divulgada, mais de 25 mil ingressos já foram comercializados. Nesse sentido, em entrevista à Botafogo TV, o zagueiro Victor Cuesta projetou o confronto e destacou o desejo do grupo de retribuiu o carinho da torcida dentro de campo.

"É mais um jogo difícil, mas acredito e tenho a certeza de que estamos evoluindo. Queremos dar uma alegria ao torcedor dentro de casa. Sabemos que o estádio vai estar lotado e esperamos retribuir esse apoio dentro de campo", disse o defensor.

Victor Cuesta também exaltou o elenco do Botafogo. Ele ressaltou que o grupo, independentemente do resultado, o grupo sempre se entregou e lutou para conquistar o resultado. Assim, ele afirmou que o time continuará "nessa pegada".

"Sempre lutando, nos entregando ao máximo. Acho que nunca faltou isso, independente de não ter conseguido alguns resultados. Vamos continuar nessa luta, nessa pegada. Se Deus quiser, sair com a vitória.

Em tempo: Botafogo e América-MG se enfrentam no estádio Nilton Santos, às 11h deste domingo, em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão. Atualmente, o Alvinegro ocupa a 13ª colocação, com 30 pontos conquistados.