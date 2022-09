Vinicius Assumpção, dirigente do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 10/09/2022 15:22

O VP do Botafogo, Vinicius Assumpção, rebateu o presidente do Goiás, que afirmou que a SAF do Alvinegro estava em crise e com problemas de salários atrasados . Nas redes sociais, Assumpção ressaltou que a SAF do Glorioso foi "muito bem estruturada" e que tem crescido a cada dia para retomar o protagonismo no futebol brasileiro.

"Paulo Rogério, Presidente do Goiás, foi infeliz ou está sem as informações corretas. A SAF do Botafogo foi muito bem estruturada, vem crescendo a cada dia para em breve, retomar o protagonismo do futebol brasileiro", escreveu o vice-presidente do Botafogo.

Paulo Rogério, Presidente do Goiás, foi infeliz ou está sem as informações corretas. A SAF do Botafogo foi muito bem estruturada, vem crescendo a cada dia para em breve, retomar o protagonismo do futebol brasileiro.https://t.co/JH9ulsrE5A — Vinicius de Assumpçao (@viniciusasbfr) September 10, 2022

ENTENDA O CASO

Em entrevista ao "Canal do Nicola", o mandatário do Goiás fez críticas à SAF do Botafogo. Durante a conversa, Pulo Rogério revelou que o Esmeraldino trabalha para ter a Sociedade Anônima do Futebol pronta em 2023 e ressaltou que não há pressa para vendê-la. Assim, ele afirmou que quer uma SAF consistente e citou "pontos" que seriam negativos na do Alvinegro Carioca.

"Já estamos trabalhando na SAF, com algumas pessoas dentro do clube, contratando uma empresa para nos assessorar. O Goiás, em 2023, vai estar com a SAF pronta, quais as regras, para ficar mais fácil para os investidores quiserem vir, saber como funciona a SAF do Goiás. O Goiás tem as duas áreas mais caras do estado. Nossa dívida perante a uma SAF é ridícula. Nós não temos uma preocupação em sair correndo atrás da SAF. Eu converso muito com o (Mario Celso) Petraglia (presidente do Athletico), meu amigo pessoal, não estamos com pressa", disse o presidente do Goiás.

"Não é para sair vendendo o Goiás a qualquer preço. Queremos fazer uma SAF consistente e que agregue. Você vê o Botafogo, a SAF do Botafogo já entrou em crise, tem salário atrasado, o CEO pediu demissão e está na Justiça contra o presidente da SAF. Precisa ser muito bem pensada", completou.