Luis Castro no treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 11/09/2022 10:12

O Botafogo está escalado para enfrentar o América-MG no estádio Nilton Santos, às 11h deste domingo, em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão. A única novidade no time é a entrada de Saravia no lugar de Rafael, que precisou passar por uma cirurgia após um afundamento na cabeça.

Dessa forma, o Alvinegro vai a campo com: Gatito; Saravia, Adryelson, Victor Cuesta e Fernando Marçal; Tchê Tchê, Eduardo e Lucas Fernandes; Victor Sá, Jeffinho e Tiquinho Soares.

Atualmente, o Botafogo ocupa a 14ª colocação, com 30 pontos conquistados. Já o América-MG aparece em oitavo, com 35. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.