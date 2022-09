Botafogo e América-MG se enfrentaram neste domingo - Foto: Luiz Martini / América

Publicado 11/09/2022 12:58

Um ponto para cada lado no estádio Nilton Santos. Na manhã deste domingo, Botafogo e América-MG fizeram um jogo animado, mas não saíram do zero no em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Alvinegro saltou para a 12ª posição, com 31 pontos conquistados. Já o Coelho fica estacionado em oitavo, com 36.

Agora, Botafogo e América-MG viram a chave para a 27ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro volta a campo no próximo sábado, às 19h, para enfrentar o Coritiba no estádio Nilton Santos. Já o Coelho recebe o Corinthians no próximo domingo, às 18h, no Independência.

POR UM "TIQUINHO"

Os primeiros minutos de jogo foram marcados por mais finalizações e pressão do América-MG. Contudo, a melhor chance pertenceu ao Botafogo. Aos 13 minutos, Lucas Fernandes bateu falta na área na medida para Tiquinho Soares. O novo centroavante do Alvinegro conseguiu o cabeceio, mas a bola passou rente à trave.

COELHO EM CIMA

No entanto, depois dessa oportunidade, o América-MG voltou a ficar em cima do time da casa. Durante dez minutos, o Coelho pressionou, incomodou a defesa do Botafogo, mas não conseguiu o gol.

EQUILÍBRIO

A partir dos 25 minutos, o confronto ficou mais equilibrado e houve boas chances para ambas as equipes até o fim do primeiro tempo. Pelo lado do Alvinegro, Lucas Fernandes cobrou uma falta no ângulo, mas o goleiro Matheus Cavichioli estava ligado e saltou para fazer uma grande defesa. Já nos acréscimos, Marlon acertou ótimo lançamento para Henrique Almeida, que mesmo cara a cara com Gatito, pegou mal na bola e isolou.

BOMBARDEIO ALVINEGRO



O Botafogo começou etapa final, foi para cima do América-MG e ditou o ritmo dos primeiros dez minutos de jogo. Logo no primeiro minuto, Jeffinho recebeu com liberdade na entrada da área, mas pegou mal e mandou longe do gol. Três minutos depois, Marçal descolou um chute firme de fora, mas Cavichioli defendeu sem rebote.



Ainda nesse período de tempo, Tiquinho Soares conseguiu duas cabeçadas. No entanto, a melhor oportunidade veio com Jeffinho. O camisa 47 bateu de perna esquerda da entrada da área e a bola desviou no zagueiro, o que tirou até tirou Cavichioli do lance, mas a bola subiu muito e foi para fora.

QUASE

Depois dessa pressão, foi a vez do América-MG responder - e o gol quase saiu. Após boa troca de passes aos 14 minutos, Felipe Azevedo recebeu sozinho dentro da área. Contudo, na hora da finalização, Lucas Fernandes apareceu na hora para travar.

CAVICHIOLI SALVA O COELHO

A melhor chance do Botafogo veio aos 31 minutos. Saravia bateu lateral na área, e a zaga do América-MG errou o corte. A bola, então, chegou até Jeffinho que bateu forte de primeiro. Entretanto, Cavichioli fez mais uma grande defesa para salvar a equipe mineira.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x América-MG



Data e Hora: 11/09/2022, às 11h

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: José Mendonça da Silva Junior (PR)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA-SP) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Quarto árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo (RJ)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)



Cartões amarelos: Victor Sá (BOT) Emmanuel Martínez, Henrique Almeida, Lucas Kal e Aloísio (AMG)

Cartões vermelhos: -

Gols: -

BOTAFOGO (Técnico: Luís Castro)

Gatito; Saravia, Adryelson, Victor Cuesta e Fernando Marçal; Tchê Tchê, Eduardo e Lucas Fernandes (Gabriel Pires, aos 20'/2ºT); Victor Sá (Lucas Piazon, aos 20'/2ºT), Jeffinho e Tiquinho Soares

AMÉRICA-MG (Técnico: Vagner Mancini)

Matheus Cavichioli; Raúl Cáceres, Éder, Ricardo Silva (Maidana, aos 31'/2ºT) e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Emmanuel Martínez (Alê, aos 17'/2ºT); Felipe Azevedo (Aloísio, aos 31'/2ºT), Everaldo e Henrique Almeida (Mastriani, aos 17'/2ºT).