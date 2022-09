Gatito Fernández - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 11/09/2022 13:40

O goleiro Gatito Fernández mostrou otimismo pela renovação com o Botafogo. O contrato do arqueiro, cabe lembrar, é válido até o fim deste ano. No entanto, em entrevista ao Premiere, ele ressaltou o carinho pelo Alvinegro e afirmou que as duas partes - clube e seus representantes - estão no mesmo caminho para estender o vínculo.

"Sempre falei: o Botafogo é a minha casa, sou muito feliz aqui. O Botafogo me deu muitas coisas. O Rio de Janeiro também é uma cidade onde eu formei uma família. Então, eles estão falando, acho que vai dar tudo certo. As duas partes estão no mesmo caminho", contou Gatito.

Em tempo: agora, Botafogo vira a chave para a 27ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro volta a campo no próximo sábado, às 19h, para enfrentar o Coritiba no estádio Nilton Santos.