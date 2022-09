Vagner Manicni - Mourão Panda / América-MG

Publicado 11/09/2022 17:38 | Atualizado 11/09/2022 17:43

O técnico Vagner Mancini elogiou o Botafogo após o empate com o América-MG em 0 a 0, no estádio Nilton Santos, pela 26ª rodada do Brasileirão. Durante a entrevista coletiva, o treinador do Coelho lembrou que o time já enfrentou o Alvinegro quatro vezes no ano e afirmou que o jogo deste domingo foi o mais difícil. Dessa forma, ele acredita que, daqui para frente, será difícil enfrentar a equipe carioca dentro de casa.

"Vi um jogo muito difícil, o América melhor no primeiro tempo. Acho que na segunda etapa teve um equilíbrio. Foi um ponto importante, não vai ser fácil jogar aqui no Engenhão diante do Botafogo daqui para frente. O time está mais ajustado. Nós enfrentamos essa equipe já quatro vezes no ano e sentimos que hoje foi o jogo mais difícil de todos eles. Há uma tendência de o Botafogo melhorar a pontuação daqui para frente até em termos de pontuação", disse Mancini.

Em tempo: agora, Botafogo e América-MG viram a chave para a 27ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro volta a campo no próximo sábado, às 19h, para enfrentar o Coritiba no estádio Nilton Santos. Já o Coelho recebe o Corinthians no próximo domingo, às 18h, no Independência.