Botafogo não conseguiu vencer o América-MG em 2022Vitor Silva/Botafogo

Publicado 12/09/2022 15:08 | Atualizado 12/09/2022 15:20

Rio - O Botafogo não conseguiu engrenar uma boa sequência de resultados e acabou empatando sem gols com o América-MG pela 26ª rodada do Brasileirão, no Estádio Nilton Santos. Após a partida, o técnico do Coelho, Vagner Mancini, considerou o placar justo na manhã do último domingo (11).

"Foi um jogo onde o América se comportou muito bem. A parte tática funcionou, chegamos várias vezes à frente e tivemos mais posse de bola. Na segunda etapa, o Botafogo deu uma equilibrada nas suas linhas. Isso, de certa forma, nos empurrou para trás. Foi um jogo disputadíssimo. Acho que foi justo. Levamos um ponto importante para Belo Horizonte. É um empate para ser valorizado", disse.

O América-MG foi uma pedra no sapato do Botafogo na primeira temporada do Alvinegro como Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Em quatro jogos, foram dois empates (1 a 1 em Belo Horizonte e 0 a 0 no Rio de Janeiro pelo Brasileirão) e duas vitórias do Coelho (3 a 0 e 2 a 0 pela fase oitavas de final da Copa do Brasil).

Mesmo com um caminho complicado, o Glorioso, comandado por Luís Castro, vem mostrando alguns sinais de evolução. Isso também foi apontado por Mancini.

"Eu vi um jogo muito difícil. O América foi melhor no primeiro tempo e na segunda etapa teve um equilíbrio. Foi um ponto importante. Daqui para frente, não vai ser fácil jogar aqui no Engenhão contra o Botafogo. Eles estão mais ajustados. Nós enfrentamos o Botafogo quatro vezes e sentimos que hoje foi o jogo mais difícil. A tendência é que eles melhorem também na pontuação", comentou.

O Botafogo volta a campo no próximo sábado (16), às 19h, contra o Coritiba, novamente no Estádio Nilton Santos. A equipe ocupa a 12ª colocação na classificação, com 31 pontos.