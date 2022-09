John Textor sai em defesa de Luís Castro - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 13/09/2022 18:57

Nesta terça-feira, o Botafogo informou que o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 1ª Região deferiu o plano apresentado pelo clube para o Regime Centralizado de Execuções (RCE). Dessa forma, os valores a serem quitados junto a credores em 2022 devem ultrapassar R$ 15 milhões.

"John Textor tem um sério compromisso com o Botafogo. É com grande satisfação que comunicamos esse importante movimento de gestão, que nos permitirá honrar o acordo com os credores e cumprir a lei. Textor lidera esse tema com prioridade e essa é uma importante vitória para SAF, para o Clube Social, para os credores e para a Justiça", afirmou o Diretor Geral da SAF, Thairo Arruda, ao site oficial do Botafogo.

Cabe destacar que o RCE é um mecanismo que permite aos clubes renegociar de maneira unificada tanto as dívidas trabalhistas - que dizem respeito aos funcionários, comissão técnica e jogadores - quanto as cíveis - que se referem aos empréstimos, fornecedores e etc.

VEJA A NOTA DO BOTAFOGO

Com gestão e responsabilidade, o Botafogo deu um importante passo nesta terça-feira (13) para organizar as dívidas e cumprir a sua responsabilidade como SAF. O Clube obteve uma grande vitória no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 1ª Região: foi deferido o Regime Centralizado de Execuções (RCE) conforme o plano apresentado pelo Botafogo. Com essa decisão, os valores a serem quitados junto a credores em 2022 devem ultrapassar R$ 15 milhões. O processo de quitação do passivo trabalhista será iniciado com a liberação de valores depositados judicialmente perante a Justiça do Trabalho.



"John Textor tem um sério compromisso com o Botafogo. É com grande satisfação que comunicamos esse importante movimento de gestão, que nos permitirá honrar o acordo com os credores e cumprir a lei. Textor lidera esse tema com prioridade e essa é uma importante vitória para SAF, para o Clube Social, para os credores e para a Justiça", destacou o Diretor Geral da SAF Thairo Arruda.



Além disso, os créditos cadastrados contra o Botafogo de Futebol e Regatas no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas passarão a ter sua exigibilidade suspensa. Esse é um importante passo para que o Clube possa ter, novamente, Certidões Negativas de Débitos (CNDs) e fomentar suas atividades sociais e esportivas, tanto na SAF quanto no Clube Social.



Como ato contínuo à aprovação do RCE, os pagamentos irão respeitar o ordenamento definido pela Justiça, como prioridades por idade, doenças graves, gestantes e acordos.



De acordo com o plano, credores que oferecerem deságio sobre o valor da dívida terão preferência no recebimento das quantias.



