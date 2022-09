Gustavo Sauer foi contratado no início da temporada, mas não embalou no Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 13/09/2022 16:46

Rio - Após o empate em 0 a 0 com o América-MG, o elenco do Botafogo se reapresentou nesta terça-feira (13) no CT do Espaço Lonier e com novidades. Recuperado de processo infeccioso no tornozelo esquerdo, o meia Gustavo Sauer foi liberado clinicamente e pode reforçar o Glorioso na sequência da temporada.

Sauer vive situação delicada em 2022 por conta do problema na região. Nas primeiras rodadas do Brasileirão, o jogador precisou passar por cirurgia após ruptura ligamentar, retornou às atividades em julho e precisou ser afastado novamente.

Já sem problemas na região, o camisa 10 foi liberado pelo departamento médico e treinou sem limitações com o restante do elenco, sendo liberado para atuar contra o Coritiba, no próximo sábado, no Estádio Nilton Santos. Sua presença, no entanto, dependerá da performance nas atividades até um dia antes do duelo.



A última aparição de Gustavo Sauer com a camisa do Botafogo foi na derrota por 2 a 0 para o Santos, no dia 20 de junho.