Conversa de Jeffinho com garotos da base do ResendeFoto: Raphael Torres

Publicado 13/09/2022 17:37

Um dos principais destaques do Botafogo em 2022, Jeffinho visitou o CT do Resende e conversou com jogadores da base do clube. O atacante, cabe lembrar, se profissionalizou no Gigante do Vale e lá chamou a atenção do Glorioso, que o contratou nesta temporada.

"VOLTE SEMPRE, JEFFINHO! Nosso menino apareceu aqui na Pelé Academia hoje pra fazer uma visita, falar com os crias da base do Resendudo e dar uma camisa pra gente deixar guardada com muita alegria. Você é sempre muito bem-vindo na sua casa", escreveu o Resende.

Jeffinho também se manifestou e comemorou o carinho que recebeu durante a visita:

"Muito gratificante ser recebido dessa maneira e saber que sou espelho para quem vem dos times de menores investimentos. Agradecer imensamente a Deus e também a quem sempre esteve comigo", escreveu Jeffinho, nas redes sociais.

Jeffinho chegou por empréstimo ao time B do Botafogo neste ano. Entretanto, por causa do alto número de lesões entre os pontas, ele foi chamado para a equipe principal, aproveitou as oportunidades e se firmou entre os titulares. Assim, o Alvinegro acertou a compra do atacante e estendeu seu vínculo até 2025.