Maracanã Divulgação/Twitter do Maracanã

Publicado 14/09/2022 09:58

Rio - Após anos, o Botafogo pode voltar a mandar uma partida no Maracanã. De acordo com o "Canal do Medeiros", o Glorioso vai solicitar a Flamengo e Fluminense para atuar no estádio na partida contra o Internacional, dia 16 de outubro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o duelo, o Botafogo não terá o Estádio Nilton Santos, que receberá um show da banda Coldplay no dia 11 de outubro. Por conta do evento, a tendência é que o gramado não esteja em condições ideais para o confronto.

A primeira opção do Botafogo foi levar a partida contra o Inter para Brasília. O clube, inclusive, chegou a fazer o pedido à CBF. No entanto, o regulamento proíbe alteração de estado nos últimos cinco mandos de cada clube nas competições me pontos corridos.

Nos próximos dias, o pedido pela liberação do Maracanã deve ser oficializado. Para ter uma resposta positiva, o Botafogo aposta na boa relação de John Textor com Rodolfo Landim, presidente do Flamengo.