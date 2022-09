Gustavo Dutra é o médico do Botafogo - Foto: Reprodução/Glorioso Connection

Gustavo Dutra é o médico do BotafogoFoto: Reprodução/Glorioso Connection

Publicado 14/09/2022 15:55

A opção do Botafogo em não divulgar mais as lesões de cada jogador não é uma ordem do técnico Luís Castro. Foi o que garantiu o o Coordenador médico do Alvinegro, Gustavo Dutra. Em entrevista ao podcast "Glorioso Connection", ele destacou que esta é uma decisão interna e ressaltou a necessidade de preservar o atleta.

"Não é do Luís (a ordem), é interno nosso para nos fecharmos como uma família e depois comemorarmos no final do ano. Não tem problema nenhum. É preservar sempre o atleta e o nosso trabalho interno. Isso vai cair e cai em cima da gente. Eu entendo perfeitamente o torcedor", contou o médico.

A postura de não detalhar mais a situação médica dos jogadores começou neste ano, e boa parte da torcida ficou na bronca com a decisão. No entanto, o médico Gustavo Dutra voltou a defender a opção do clube e contou que, em seu consultório, revela o diagnóstico do paciente apenas para o próprio paciente.

"Se você notar bem, o futebol é o única partida da medicina, se é que a gente pode dizer assim, que você espalha o diagnóstico para todo mundo. Então, essa postura hoje que temos de não dar o diagnóstico, salvo as cirurgias, é correto, porque você expõe a vida do jogador. Por que eu tenho que dizer que o jogador teve uma lesão muscular grave? Aí vem um clube que quer negociá-lo, e pensam: 'Não, não vamos mais ali não porque tem uma lesão grave'", disse Gustavo Dutra.

"Não estou dizendo que foi por isso. É a minha opinião, porque a gente é médico. Quando você vai no meu consultório, eu não falo o seu diagnóstico para ninguém, nem para a sua mulher se você não deixar. Eu entendo que é importante que as pessoas saibam que o atleta não está à disposição do treinador, e isso o Botafogo faz através da assessoria, e não expõe o jogador", completou.