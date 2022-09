Acionista majoritário elogiou o trabalho do diretor de futebol - Vitor Silva/Botafogo

Acionista majoritário elogiou o trabalho do diretor de futebolVitor Silva/Botafogo

Publicado 14/09/2022 20:00

Rio - Ventilado como possível reforço do Botafogo, o volante Gustavo Cuéllar está mais distante do clube carioca. De acordo com informações do "blog do Mansell", do portal "Fogãonet", o alto salário do colombiano afasto uma negociação do Glorioso com o jogador.

Gustavo Cuéllar Divulgação / Al-Hilal

De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, Cuéllar recebe algo em torno de R$ 1,5 milhão por mês no Al-Hilal, clube da Arábia Saudita. Além do clube carioca, o Grêmio e o Corinthians também sondaram a situação do colombiano, que deseja voltar ao Brasil.

Outro fato que dificulta o acerto entre as partes é o fato de que o Botafogo entende estar bem servido para a posição de volante. Na atual temporada, o Glorioso já fez investimentos em nomes como Patrick de Paula, Tchê Tchê, além de ter fechado com Marlon Freitas, que defende o Atlético-GO, para 2023.

De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Al-Hilal deseja R$ 4 milhões para liberar Gustavo Cuéllar. Desde que deixou o Flamengo, o colombiano entrou em campo em 93 jogos pelo clube árabe, deu duas assistências e não fez nenhum gol.