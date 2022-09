#AHoraDelas é o nome do projeto lançado pelo Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 14/09/2022 17:19

Nesta quarta-feira, o Botafogo anunciou o lançamento de uma campanha que visa ações efetivas e seguras para as mulheres no Estádio Nilton Santos. O projeto #AHoraDelas busca não só jogar luz sobre as pautas de inclusão, como também "de tornar funcional e efetiva as práticas de segurança e igualdade para o público feminino no local".

O Alvinegro, inclusive, confirmou que a campanha começará já neste sábado, quando o time recebe o Coritiba no Estádio Nilton Santos, às 19h, pela 27ª rodada do Brasileirão. A principal ação será a presença de um posto policial especial para receber eventuais denúncias de assédio.

"Sabemos que o caminho é longo para equiparar e tornar o ambiente do futebol mais confortável para as mulheres, mas acreditamos que é possível. Essa campanha não é a solução de todos os problemas, é um marco inicial para proporcionar medidas eficazes. O projeto vai ter continuidade nos demais jogos, confiamos que a longo prazo podemos oferecer segurança e igualdade para as nossas torcedoras", disse o Diretor Geral da SAF do Botafogo, Thairo Arruda.

Em nota, o Glorioso revelou que as mulheres representam apenas 12% da base de sócios entre os torcedores alvinegros. O baixo número, conforme explica o Botafogo, pode ser explicado também pela falta de segurança que o público feminino sente para frequentar as partidas do time.

"Essa campanha mostra que o Botafogo não precisa de datas específicas ou simbolismo para enfatizar as causas e lutar pelos direitos das mulheres. Sei o quanto é difícil para o público feminino ter espaço ou voz no universo do futebol, então essa ação é primeiro passo para buscar um futuro de equidade", destacou a Head de Ativações do Alvinegro, Paula Young.

O Nilton Santos, segundo o próprio clube, será o primeiro estádio do Rio a ter um posto especial para receber denúncias de assédio durante os jogos. Esta, cabe destacar, é uma ação em parceria com a Polícia Militar e com a Delegacia de Atendimento à Mulher

"Teremos mulheres policiais no juizado do torcedor para atender as mulheres vítimas de qualquer tipo de violência e para orientar também sobre os seus direitos. Esse é um projeto piloto, inovador em que traremos para o estádio a Delegacia de Mulheres", explicou a delegada, Dra. Gabriela Von Beauvais.

VEJA AS AÇÕES DO PROJETO #AHoraDelas

- Cinco policiais mulheres identificadas com hashtag #AHoraDelas estarão posicionadas no Setor Leste disponíveis para o encaminhamento de possíveis denúncias de assédio

- Todas as experiências do Camisa 7 serão voltadas exclusivamente para as sócias;

- Transmissão especial na Botafogo TV somente com convidadas e comentaristas mulheres;

- Debate no Camarote do Camisa 7 sobre a presença de mulheres nos estádios com os coletivos "Botafogo no Assédio" e "Gloriosas no Estádio";

- Parceria com a ONG Girl Up - Elza Soares;

- Informativos nos banheiros do estádio informando como proceder para realizar uma denúncia durante a partida.