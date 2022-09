Estádio Nilton Santos deve passar por reforma para retirada da pista de atletismo - Vitor Silva/Botafogo

Estádio Nilton Santos deve passar por reforma para retirada da pista de atletismoVitor Silva/Botafogo

Publicado 14/09/2022 17:55

Uma audiência pública que estava prevista para ser realizada nesta quarta-feira (14), visando o debate sobre o futuro da pista de atletismo do Estádio Nilton Santos, a casa do Botafogo, foi desmarcada por falta de tempo para o convite de todos os interessados no assunto.

O encontro seria mais um passo pela discussão depois de que o Projeto de Lei, que pedia o tombamento da pista, foi retirado da pauta de votação da Alerj, no dia 24 de agosto.

Em uma de suas ações visando reestruturação do Nilton Santos, o empresário John Textor, acionista majoritário da Botafogo Sociedade Anônima do Futebol (SAF), recebeu passe livre do prefeito Eduardo Paes para retirar a pista de atletismo do local e realizar uma obra por aproximação das arquibancadas.

O caso gerou polêmica e André Ceciliano (PT), presidente da Alerj, em ação conjunta com Chiquinho da Mangueira (Solidariedade), deputado estadual, sugeriu o tombamento da pista. Após reunião, ficou decidido que Textor irá arcar com a reforma da pista de atletismo do Estádio Célio de Barros, no complexo do Maracanã, e tem sinal verde para prosseguir com seus planos no 'Niltão'.