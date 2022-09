Torcedor do Maccabi Haifa com a bandeira do Botafogo antes do jogo do PSG - Reprodução/Twitter @ArthurQuezada

Torcedor do Maccabi Haifa com a bandeira do Botafogo antes do jogo do PSGReprodução/Twitter @ArthurQuezada

Publicado 14/09/2022 20:27

Um torcedor do Maccabi Haifa levou a bandeira do Botafogo para a partida entre o time de Israel e o PSG, que aconteceu nesta quarta-feira, no Sammy Ofer Stadium, pela segunda rodada do Grupo H da Liga dos Campeões. O registro foi feito pelo repórter Arthur Quezada, da TNT Sports. Confira no vídeo abaixo:

Dentro de campo, contudo, o Maccabi não conseguiu o resultado positivo. Os israelenses até saíram na frente, com gol de Chery. No entanto, Messi, Mbappé e Neymar marcaram e garantiram a vitória de virada do PSG por 3 a 1.

Agora, as duas equipes voltam a jogar a Liga dos Campeões apenas no dia 05 de outubro, uma quarta-feira. O Maccabi enfrentará a Juventus no Juventus Stadium, enquanto o Paris Saint-Germain visita o Benfica no Estádio da Luz. Ambos os jogos estão marcados para o Grupo H.