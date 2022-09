Loco Abreu foi homenageado na calçada da fama do Maracanã - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Loco Abreu foi homenageado na calçada da fama do MaracanãVitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 15/09/2022 12:39

Rio - Ídolo do Botafogo, Loco Abreu possui a marca de maior artilheiro da história do Estádio Nilton Santos, com 41 gols, e espera um dia ser homenageado. Eternizado na Calçada da Fama do Maracanã na última segunda-feira, o ex-atacante uruguaio disse que gostaria de ser chamado pela diretoria do Glorioso para um tributo na casa alvinegra.

"Não sou eu que tenho que falar. É um sentimento. Na hora de comemorar alguma data importante no Nilton Santos, se eu estiver por perto e os caras me ligarem, eu ficaria feliz" admitiu o ídolo da cavadinha do título estadual de 2010 ao portal "FogãoNet".

Além da artilharia, Loco Abreu relembrou a Taça Rio no Campeonato Carioca de 2012 erguida por ele no Nilton Santos. Na final, o ídolo marcou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Vasco.

"Não é fácil ser artilheiro do Nilton Santos. E, além disso, tem outro ato, né? Fui o primeiro capitão a levantar uma taça para o Botafogo no Nilton Santos. Fui abençoado, tive esse privilégio. São duas coisas que guardo aqui no coração", completou.

No mesmo evento, em entrevista à imprensa, Loco Abreu admitiu que tem vontade de ser treinador do Botafogo futuramente. O uruguaio afirmou que sempre imaginou trabalhar no Alvinegro, mas sem pressão, já que deseja estar preparado para uma possível oportunidade.