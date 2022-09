Guto Ferreira é o técnico do Coritiba - Divulgação/Coritiba

Publicado 15/09/2022 15:59

Rio - Adversário do Botafogo no próximo sábado (17), no Estádio Nilton Santos, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Coritiba terá um desfalque importante. Léo Gamalho, artilheiro da equipe em 2022 com 16 gols, fica fora do confronto. A informação é do 'ge'.

O experiente goleador do Coxa seria titular na vaga de Adrían Martínez, que está suspenso, mas sentiu um desconforto muscular e foi vetado da viagem para o Rio de Janeiro.

Guto Ferreira, técnico do Coritiba, com isso, pode promover a estreia de Matheus Cadorini no comando de ataque. Outra alternativa é modificar o sistema ofensivo e deixar Alef Manga, que atua pelo lado esquerdo, como centroavante.

Botafogo e Coritiba se enfrentam em duelo pela parte inferior da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Glorioso ocupa a 12ª colocação, com 31 pontos, enquanto o Coxa está em 16º, três pontos atrás.