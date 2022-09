Marçal, Jeffinho e Lucas Mezenga celebram gol em vitória do Botafogo sobre o Athletico-PR, pela 19ª rodada do Brasileirão - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 15/09/2022 14:13

Rio - O lado esquerdo do Botafogo é a grande arma de Luís Castro no Brasileirão. Destaque da equipe na temporada, o atacante Jeffinho celebrou a parceria com o lateral Fernando Marçal, indicando que o experiente defensor é um espelho para sua carreira.

Em entrevista ao 'ge', Jeffinho rasgou elogios ao ex-jogador do Wolverhampton, da Inglaterra, e chamou atenção para a possibilidade de voos maiores caso o camisa 21 estivesse atuando desde o início da temporada - Marçal estreou apenas no fim do primeiro turno, já que foi registrado na segunda janela de transferências.

"Foi uma ligação dentro de campo e fora também. Ele sempre chamava, dava uns toques. O Marçal é um grande jogador. Acho que se ele estivesse aqui desde o começo do Brasileiro ele poderia ir para a Seleção. Joga muito. Eu me inspiro nele, escuto tudo o que ele fala", disse o jovem atacante.

Jeffinho e Marçal fazem parte de um modelo de jogo formado para ser agressivo pelo lado esquerdo do gramado. Com tabelas e ultrapassagens, o entrosamento foi ganhando forma na rotina de trabalho do Botafogo.

"É mais tática de jogo mesmo, tática de campo. Mais o toque de quem já jogou em vários times. Mas ele deu a liberdade de poder falar com ele, ele veio falar comigo também, e de nós dois nos escutarmos. Ele me ajuda muito dentro e fora do campo", destacou.

O Botafogo volta a campo no próximo sábado (17), contra o Coritiba, no Estádio Nilton Santos, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro ocupa a 12ª colocação, com 31 pontos.