Botafogo venceu o Fortaleza duas vezes por 3 a 1 neste Brasileirão - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 17/09/2022 16:03

Estacionado no meio da tabela, o Botafogo tem nova chance de se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão (são cinco pontos de distância). Para isso, precisa vencer o Coritiba neste sábado, às 19h no Nilton Santos, num confronto direto. Atualmente, o desempenho do Glorioso contra esse tipo de adversário, que está abaixo dele, é de 47,2% de aproveitamento.



Quatro vitórias em 12 jogos

- Atualmente em 12º lugar no Brasileirão, com 31 pontos, o Botafogo somou 17 deles contra os oito clubes abaixo dele na tabela. O Coritiba está em 16º.



- Venceu apenas Ceará (3 a 1 fora), São Paulo (1 a 0 em casa) e Fortaleza (duas vezes por 3 a 1) nas 12 partidas disputadas contra os times que brigam contra o rebaixamento.



Sem vitórias contra o Z-4



- Ao todo, foram cinco empates, sendo quatro deles contra os dois últimos colocados: Atlético-GO (1 a 1 e 0 a 0) e Juventude (1 a 1 e 2 a 2). O outro foi com o Ceará (1 a 1).



- O Botafogo ainda perdeu para os outros dois que atualmente estão na zona de rebaixamento: Cuiabá (2 a 0 fora) e Avaí (1 a 0 em casa). A outra derrota foi para o Coritiba, adversário deste sábado, por 1 a 0.