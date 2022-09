Botafogo anunciou acordo de patrocínio com a Tim. Valor do contrato será destinado para a construção do museu do clube - Divulgação/Botafogo

Publicado 17/09/2022 14:29

Rio - O Botafogo anunciou, neste sábado (17), um novo patrocinador para o uniforme da equipe profissional. A Tim, que chegou a patrocinar o clube por um longo período, retornou à camisa do Glorioso, e irá fazer a sua reestreia no duelo com o Coritiba, no Nilton Santos. O novo vínculo tem prazo de 90 dias.

No anúncio, o Alvinegro destacou que os valores acertados no contrato com a empresa de telefonia serão integralmente destinados para a construção do museu do clube, que visa a valorização do legado de campeões pelo clube, e é um dos principais projetos de John Textor e cia.

A logomarca da Tim será estampada nos uniformes de jogo das equipes profissional e sub-20, nas camisas de treino, nos backdrops de zonas mistas e entrevistas coletivas nos estádios, nas placas do Centro de Treinamento (tanto no Espaço Lonier quanto no campo anexo do Nilton Santos), e no ônibus da equipe. Além da empresa de telefonia, o Glorioso também possui patrocínio com o site de apostas Blaze.

Com o seu novo patrocinador estampado no uniforme, o Botafogo de Luís Castro enfrentará o Coritiba, neste sábado (17), às 19h, no Estádio Nilton Santos, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.