Diego Gonçalves não joga pelo Botafogo desde 30 de junho - Vitor Silva/Botafogo

Diego Gonçalves não joga pelo Botafogo desde 30 de junhoVitor Silva/Botafogo

Publicado 17/09/2022 16:40

Recuperado de lesão muscular, Diego Gonçalves está perto do retorno ao Botafogo. Fora da partida contra o Coritiba, o atacante já deve ficar à disposição do técnico Luís Castro na próxima rodada, na partida do dia 28 contra o Goiás, no Serra Dourada.



Diego Gonçalves não joga desde 30 de junho, contra o América-MG pela Copa do Brasil, mas já está liberado para trabalhar com o grupo. A comissão técnica optou por não colocá-lo em campo neste fim de semana, para deixá-lo com mais um período de preparação.



Como terá mais de uma semana sem jogo, o tempo será suficiente para o atacante retornar, e há chances de outros nomes ficarem à disposição. Afinal Joel Carli deu início ao trabalho de transição no campo, assim como Patrick de Paula e Rafael, que terá de usar uma máscara nos treinos.