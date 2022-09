Tiquinho Soares comemora com Eduardo o seu primeiro gol pelo Botafogo - Vitor_Silva

Tiquinho Soares comemora com Eduardo o seu primeiro gol pelo BotafogoVitor_Silva

Publicado 17/09/2022 20:55

O Botafogo encerrou um jejum de quatro jogos sem vencer no Nilton Santos e bateu o Coritiba, por 2 a 0, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados no segundo tempo, por Víctor Cuesta e Tiquinho Soares, o primeiro dele pelo Glorioso. O placar sugere que o jogo foi tranquilo, mas o Coxa vendeu caro a derrota, dando trabalho para Gatito Fernández, que precisou fazer boas defesas para garantir o resultado.

Com a vitória o Botafogo chegou aos 34 pontos e subiu para a 10ª posição do Campeonato Brasileiro, abrindo seis pontos da zona de rebaixamento. Já o Coritiba, que tem 28, pode entrar no Z4, caso o Cuiabá vença o Athletico-PR, fora de casa.

Por causa dos amistosos da Seleção Brasileira, o Botafogo volta a jogar apenas no dia 28, quando enfrenta o Goiás, na Serrinha.

O JOGO

A partida começou em ritmo lento, com as duas equipes se estudando bastante nos minutos iniciais. Por jogar em casa, o Botafogo buscou tomar a iniciativa, mas esbarrou na defesa bem postada do Coxa, que tinha por estratégia se defender no seu campo e sair no contra-ataque.



A dinâmica do jogo permaneceu assim até os 19 minutos, quando o Botafogo quase abre o placar. Júnior Santos recebeu dentro da área, deixou o marcador no chão, e chutou colocado. Gabriel defende com a ponta dos dedos, a bola toca na trave e no rebote Jeffinho finaliza para fora. A partir desse lance a partida melhorou e o Coritiba também passou a assustar o goleiro Gatito Fernández.



Em contra-ataque, Alef Manga foi acionado pelo lado esquerdo e serve Fabrício, que cara a cara com Gatito, chutou para fora, desperdiçando grande chance para o Coritiba. Os lances esquentaram o jogo, mas foram os únicos que tiveram real perigo aos goleiros. O Botafogo buscava trocar passes, mas sem efetividade. Isso acabou irritando os torcedores que vaiaram a equipe na saída do intervalo.



As críticas do torcedor foram corroboradas pelo técnico Luís Castro, que voltou para o segundo tempo com três mudanças. Gabriel Pires, Danilo Barbosa e Victor Sá entraram na partida nos lugares de Tchê Tchê, Lucas Fernandes e Jeffinho.



Só que o Coritiba foi quem iniciou melhor a segunda etapa. Logo aos 2 minutos, o Coxa assustou com Fabrício, que pegou a sobra do escanteio e soltou a bomba para a boa defesa de Gatito. No rebote, Alef Manga chuta cruzado e Chancellor, de carrinho, quase marca. Aos 6 minutos, mais uma vez o Coxa chegou com perigo, mais uma vez após um escanteio. Alef Manga aproveita a sobra e chuta forte, mas Gatito faz mais uma boa defesa.



Os lances de perigo acordaram o Botafogo, que acertou a trave por duas vezes em sequência. Na primeira, aos 9 minutos, Tiquinho Soares faz boa jogada, passa para Júnior Santos que finalizou na trave. Já aos 12 minutos, Gabriel Pires acertou ótimo lançamento para Victor Sá, que cabeceou no travessão.



A pressão indicava que o Botafogo tomaria conta da partida, mas foi o contrário. O Coritiba foi mais efetivo, passou a atacar mais e só não abriu o placar por causa do árbitro, que marcou jogo perigoso de Alef Manga, após o atacante servir Bruno Gomes que ficou cara a cara com Gatito.



Apesar de estar pior na partida, o Botafogo conseguiu abrir o placar com Víctor Cuesta, aos 29 minutos. Marçal cobrou falta com perfeição para a cabeçada do zagueiro. O gol deu ânimo ao Glorioso que ampliou na sequência. Aos 33 minutos, Luciano Castan falha, Eduardo recupera a bola, avança livre pela direita e serve Tiquinho Soares, que teve o trabalho apenas de escorar para comemorar o seu primeiro gol com a camisa alvinegra.