Guto Ferreira elogiou bastante o atacante Tiquinho SoaresVitor_Silva/Botafogo

Publicado 18/09/2022 15:57 | Atualizado 18/09/2022 15:58

Rio - O Botafogo venceu o Coritiba por 2 a 0, no último sábado (17), e assumiu a 10ª posição do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico do Coxa, Guto Ferreira, rasgou elogios a Tiquinho Soares, autor do segundo gol do Glorioso na partida, e destacou que o camisa 9 está no "Top 5" de centroavantes que jogam no Brasil.

"O Tiquinho é um jogador diferenciado dentro do Brasil. É um cara que tem retenção de bola, passada larga, giro, presença de área… Como centroavante jogando no Brasil, ele está entre os top 5. Um cara que tem no currículo os clubes que passou, com destaque no Porto, Champions League e o caramba… não é qualquer um", destacou Guto.

O treinador do Coritiba também elogiou a equipe do Botafogo no geral, destacando o crescimento e a evolução do time após a janela de transferências.

"É o poder de aquisição, do Botafogo crescendo. O Botafogo do primeiro turno não é esse de agora, do pós-janela. É outro time. Se puxar o histórico de pontuação, deve estar entre os oito primeiros, após a entrada desses jogadores", finalizou.