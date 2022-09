Igor Gomes, do São Paulo, é um dos alvos do Botafogo para 2023 - Divulgação

Igor Gomes, do São Paulo, é um dos alvos do Botafogo para 2023Divulgação

Publicado 19/09/2022 14:44

Rio - Na mira do Botafogo para a próxima temporada, o meia Igor Gomes, do São Paulo é o mais novo alvo do Sporting, de Portugal, conforme informou o site 'Torcedores.com'. O jogador tem contrato com o Tricolor Paulista até 30 de março de 2023 e vem recebendo sondagens.

De acordo com a publicação, o clube português procura um substituto desde a saída de Wendel, ex-Fluminense, para o Zenit, da Rússia. O nome do meia teria sido indicado e aprovado pelo técnico Rúben Amorim.

O Botafogo, por sua vez, já acenou com o interesse de contar com Igor Gomes no próximo ano e, inclusive, com uma valorização salarial considerável em relação aos vencimentos atuais do meio-campista do São Paulo.

Com imbróglio por renovação com o Soberano, Igor já teria indicado sua vontade de deixar o futebol brasileiro e partir para uma jornada na Europa, o que dificulta a negociação por parte do Glorioso e faz com que o Sporting esteja em vantagem em tal disputa.