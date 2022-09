Botafogo venceu o Coritiba por 2 a 0 no Estádio Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 19/09/2022 13:33

Rio - O Botafogo voltou a vencer dentro de casa após quatro jogos. O triunfo sobre o Coritiba, pelo placar de 2 a 0, deixou a equipe comandada pelo português Luís Castro em situação mais confortável na classificação do Brasileirão. No entanto, já visando o próximo duelo, com o Goiás, no dia 28, o Alvinegro não terá dois titulares na lista de relacionados.

A primeira baixa foi confirmada na última semana, quando Gatito Fernández apareceu na lista Guillermo Barros Schelotto para os amistosos da seleção paraguaia. O goleiro estará à disposição da Albirroja para os amistosos contra os Emirados Árabes Unidos, no dia 23 (sexta), e o Marrocos, no dia 27 (terça).

Com isso, a expectativa na meta alvinegra fica por conta da estreia de Lucas Perri, contratado na segunda janela de transferências. O ex-arqueiro do Náutico deve receber sua primeira oportunidade com a camisa do Botafogo diante do Goiás, no Serrinha.

Outro desfalque da equipe será o meia Eduardo. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Coritiba, na 27ª rodada, e terá de cumprir suspensão. Gabriel Pires deve aparecer no time titular ao lado de Lucas Fernandes.

O Botafogo soma 34 pontos no Campeonato Brasileiro e ocupa a 10ª colocação na tabela, tendo seis pontos de vantagem em relação ao Avaí, primeiro time da zona de rebaixamento, e cinco do América-MG, último integrante do G-8 - que deve se confirmar como grupo de classificação à próxima Libertadores devido à presença dos clubes do G-6 nas finais da temporada (Flamengo x Corinthians na Copa do Brasil e Flamengo x Athletico-PR na Libertadores).