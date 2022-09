Rafael - Divulgação/Botafogo

Rafael Divulgação/Botafogo

Publicado 19/09/2022 11:00

Rio - O Botafogo deverá ter uma boa notícia nesta semana. O lateral-direito Rafael, que se submeteu a uma operação na face, tem boas chances de voltar a treinar junto do grupo alvinegro. O atleta vai utilizar um equipamento de proteção na região. As informações são do repórter Klaus Barbosa, do Grupo Globo.

Rafael sofreu uma fratura na região no último dia 4, quando o Botafogo derrotou o Fortaleza, pelo Brasileiro. Diferente do que aconteceu com Victor Cuesta, o lateral não precisou de placa ou pinos para correção da contusão.

De acordo com o jornalista, a previsão é de que a recuperação total de Rafael seja inferior a um mês. Com isso, o jogador tem boas chances de voltar já na próxima partida, contra o Goiás, dia 28, em Goiânia.