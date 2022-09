Júnior Santos, do Botafogo, durante o jogo contra o Coritiba - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Nesta segunda-feira, Júnior Santos revelou uma orientação do técnico Luís Castro que lhe deu confiança durante o jogo do Botafogo diante do Coritiba. Surpresa no time titular, o atacante teve um começo de partida tímida e, após um passe para trás, ouviu vaias da torcida. Naquele momento, o camisa 37 contou que o treinador pediu para que ele fizesse o que tem realizado durante os treinos.

"Eu pego na bola duas vezes e, como estava jogando de ponta, falei: 'Vou dar um toque ali para não perder a bola e ganhar confiança'. Quando toquei a bola para trás, a torcida começou a vaiar, e o Luís Castro estava ali e falou: 'O que você está pensando? Te coloquei você para ir para dentro, para você fazer o que tem feito nos treinos'. Aí eu comecei a pegar confiança, me soltar mais e graças a Deus fiz uma boa partida", contou Júnior Santos.

O atacante também projetou a sequência de temporada para o Botafogo. Júnior Santos lembrou do alto número de reforços na reta final da janela de transferências e da necessidade de todos se entrosarem. Assim, hoje, ele vê o time mais encorpado e acredita que o Alvinegro "só tem a crescer" daqui para frente.

"Estamos com uma grande equipe. Acho que foi difícil também para treinador porque chegaram cinco jogadores diferentes no período em que eu estava chegando. Foi preciso tempo para todos se entrosarem. Agora já estamos mais encorpados, conhecendo a característica um do outro. Daí para frente o Botafogo só tem a crescer", analisou.