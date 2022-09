John Textor, acionista majoritário do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 20/09/2022 20:06

Nesta terça-feira, com a maioria dos gols marcados por jogadores que estavam no Botafogo, o Molenbeek derrotou o RSD Jette por 4 a 0, em partida amistosa. Juninho, Vinicius Lopes, Ênio - que vieram do Alvinegro - e Sankhon marcaram os gols que deram a vitória ao time de John Textor.

Vale lembrar que esta foi a primeira vez que algum atleta que veio do Botafogo marcou pelo Molenbeek. Pelas redes sociais, Textor comemorou a vitória do time. Confira na postagem abaixo:

Atualmente, o Molenbeek ocupa a sétima colocação da Challenger Pro League, que é a segunda divisão do futebol local, com nove pontos conquistados. No entanto, o próximo compromisso do time é válido pela Copa da Bélgica. Os comandados de Vincent Euvrad voltam a campo no próximo domingo, às 11h, para enfrentar o Oudenaarde.