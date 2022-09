Carlos Augusto Montenegro é ex-presidente do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 20/09/2022 17:38 | Atualizado 20/09/2022 17:40

Rio - Ex-presidente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro elogiou a condução da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) nos primeiros meses do projeto liderado por John Textor e destacou o trabalho do técnico português Luís Castro. Em entrevista ao canal 'Fabrício Glorioso', o cartola mostrou confiança por um futuro de protagonismo.

"São sete meses de que nós saímos do fundo do poço, sete meses que largamos o pesadelo do passado, de dívidas. Estamos no caminho certo, é um ano de transição, que tinha jogadores de Série B, não houve pré-temporada… Foi um ano muito confuso, estamos sobrevivendo bem, devemos pegar uma Sul-Americana e a nossa vida começa ano que vem", disse.

As chegadas dos reforços contratados na segunda janela de transferências deram ao Botafogo uma nova cara e o time mostra claros sinais de evolução. Para Montenegro, o trabalho de Luís Castro é bom.

"Luís Castro sofreu toda essa transição, então não dá para fazer uma avaliação. Além da transição de Série B para a Série A, conviveu seis meses com uma média de 10 a 12 jogadores contundidos, é muito difícil para um técnico conseguir treinar, ter um conjunto. Tenho esperança nele, mas isso é com o John Textor. Ele acertou em confiar nele, acertou no projeto e o que precisamos é começar o ano bem. Estou muito feliz e com muito otimismo com o futuro", exaltou.

Carlos Augusto Montenegro foi o presidente do último título brasileiro do Botafogo, em 1995, e liderou diversas outras diretorias do Glorioso. O ex-mandatário esteve presente como principal peça do Comitê de Futebol em 2020, na temporada que terminou com o Alvinegro rebaixado em sua pior campanha da história.