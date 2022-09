John Textor, dono de 90% da SAF do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo F.R.

John Textor, dono de 90% da SAF do BotafogoVítor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 19/09/2022 17:48

Rio - O Botafogo marcará presença na World Football Summit, considerada a maior feira de negócios do futebol do mundo, prevista para os dias 28 e 29 de setembro, em Sevilla. A informação foi divulgada pelo portal "UOL".

A ideia do Botafogo é aproveitar a feira para se reunir com possíveis parceiros na Europa. Quem representará o Glorioso é Rafael Ganem, diretor comercial, e Paula Young, head de ativações e relações internacionais.

"A mensagem do John Textor está sendo bastante difundida internacionalmente e o intuito dessa viagem é estreitar relações com grandes players do mercado para apresentar os nossos projetos, estabelecer parcerias e propagar ainda mais esse importante momento do Botafogo", afirmou Ganem.

"O mercado está olhando de uma forma diferente e muito positiva para esse momento de transformação. Temos projetos interessantes em curso para compartilhar e esses encontros são importantes para solidificar esse processo", completou.