Pedro Raul está no radar do Botafogo e de outros quatro clubes brasileirosFernando Lima/Goiás E.C.

Publicado 19/09/2022 16:08

Rio - Artilheiro do Brasileiro ao lado de Germán Cano, Pedro Raul está na mira de alguns clubes brasileiros. No entanto, o retorno do jogador ao Botafogo é improvável. De acordo com o jornalista Gilmar Machado, o clube carioca consultou o Kashiwa Reysol, do Japão, e os valores de uma possível negociação foram considerados altos pelo Glorioso.

Pedro Raul está na mira de alguns grandes clubes, mas o seu desejo seria de atuar no futebol europeu. Além do Glorioso, Flamengo, Vasco, São Paulo e Corinthians também sondaram o atacante. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Timão teria oferecido cerca de R$ 18 milhões, e agora aguarda a resposta do clube japonês.

Ex-jogador do Botafogo e do Atlético-GO, Pedro Raul está emprestado ao Goiás até dezembro deste ano, e possui contrato com o Kashiwa Reysol até janeiro de 2024. Ele defendeu o Glorioso em 2020, atuando em 39 jogos, marcando 12 vezes e dando duas assistências.