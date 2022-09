Fernando Marçal é o lateral-esquerdo titular do Botafogo - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Fernando Marçal é o lateral-esquerdo titular do BotafogoFoto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 19/09/2022 16:22

O lateral-esquerdo Fernando Marçal revelou que, durante o intervalo da partida contra o Coritiba, o técnico Luís Castro deu uma bronca nos jogadores, o que acordou o time. Em entrevista coletiva no Nilton Santos, o camisa 21 admitiu que o Alvinegro entrou em campo apático no primeiro tempo e também ressaltou que os atletas que entraram na etapa final foram fundamentais para a vitória.

"A diferença do time do primeiro para o segundo tempo foi gritante. Entramos apáticos, com pouca objetividade nos lances. Criamos uma situação ou outra de gol, começamos a segurar a bola, perdemos algumas bolas que não devíamos. No intervalo, tomamos uma bronca. Acho que o time acordou. Jogadores que entraram estavam focados em vencer e controlar a partida", revelou Marçal.

Dentro de campo, o Botafogo venceu o Coritiba por 2 a 0, com gols de Victor Cuesta e Tiquinho Soares, aos 30 e 33 minutos do segundo tempo. Contudo, apesar do triunfo, o Botafogo é o sexto pior mandante do Brasileirão. Ciente disso, Marçal destacou e explicou por que é preciso conquistar os três pontos dentro de casa.

"Jogar dentro de casa tem que ser uma vantagem. Não estávamos aproveitando. A vitória nos mostra que podemos fazer boa campanha em casa, começa a trazer esse pensamento para a torcida. É importante vencer, mais ainda em casa, porque estamos jogando com nosso 12º jogador, que é a torcida. É importante vencer em qualquer lugar, mas em casa é bom começar assim, esperamos continuar ganhando", explicou o jogador.

Em tempo: o próximo compromisso do Botafogo acontece apenas no dia 28 de setembro. O Alvinegro volta a campo neste dia, às 21h45, para enfrentar o Goiás no Estádio Hailé Pinheiro. O confronto é válido pela 28ª rodada do Brasileirão.

"Estamos somando já, nos três últimos jogos. É continuar nesse caminho, aproveitar essa folga para recuperar quem está sentindo uma coisinha ou outra e quem está voltando de lesão. Vamos descansar e pensar com calma no próximo jogo, porque temos espaço grande até ele", disse o lateral-esquerdo.