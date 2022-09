John Textor rebate PL e defende a retirada da pista de atletismo do Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 19/09/2022

O Botafogo segue ativo na busca de aumentar os lucros na venda de camisas e produtos oficiais. Dessa forma, nesta segunda-feira, o Alvinegro informou que abriu uma filial da SAF em Campinas e que "muito provavelmente" abrirá outra em Goiânia.

O Glorioso explicou que este processo de distribuição dos uniformes é mais rentável ao clube. Além disso, destacou que os preços ficarão mais baratos para os torcedores.

"John Textor nos estimula diariamente na busca por soluções criativas e inovadoras. Essa é uma disrupção de mercado. Tradicionalmente, os clubes ganhavam um pequeno percentual em royalties na venda de camisas e produtos. Agora a lógica será invertida. Ganhamos margem completa: compramos a preço de custo, comercializamos com a própria operação interna e garantimos margem completa nas vendas. Com essa política, conseguiremos lucrar muito mais se comparado ao modelo anterior. É, certamente, uma revolução no mercado de merchandising", destacou o Diretor Geral da SAF, Thairo Arruda, ao site oficial do Glorioso.

"A estrutura envolve a filial de Campinas e uma nova que será aberta provavelmente em Goiás. A de Campinas é um Centro de Distribuição próprio que internaliza essa operação. Com a estrutura de filiais, a gente otimiza impostos e garante a maximização de margem dos produtos. É, de fato, disruptivo no mercado", completou.

Além de controlar a comercialização dos produtos, o Botafogo conhecerá melhor os torcedores. Ademais, a expectativa é de que o Alvinegro apreça entre os cinco clubes que mais lucraram nesta área.

"Sob o olhar da SAF em todas as etapas do processo, essa iniciativa dará um controle absoluto sobre os processos e possibilitará que o Botafogo conheça seus torcedores de uma forma jamais conhecida, abrindo um grande universo para análise de dados, que vai garantir a melhor experiência e potencializar os resultados. Esperamos figurar entre os cinco clubes que melhor lucram com essa linha de receita, comparativamente superando equipes com venda histórica maior que a nossa", encerrou Thairo.