Marlon Freitas, alvo do Botafogo - Heber Gomes/Atlético-GO

Marlon Freitas, alvo do BotafogoHeber Gomes/Atlético-GO

Publicado 20/09/2022 16:10

Rio - O volante Marlon Freitas, do Atlético-GO, irá defender o Botafogo no próximo ano. O jogador, de 27 anos, esteve em campo na derrotado do Dragão para o Internacional, na última segunda, e apesar do resultado negativo recebeu elogios do presidente do clube goiano pelo seu profissionalismo.

"Marlon tentou. Em outros jogos não jogou bem, acontece. Mostra que tem caráter, tem decência, mesmo tendo pré-contrato ele conseguiu entrar e jogar bem. A gente precisa avaliar o jogo, o momento. Pode falar o Marlon está dividido, talvez uma coisa intuitiva, não da pessoa dele, porque tem caráter e é um cara que sempre honrou a camisa do Atlético-GO", afirmou Adson Batista em entrevista coletiva.

Revelado pelo Fluminense, Marlon Freitas atuou no futebol dos EUA, na Eslováquia, no Criciúma e no Botafogo, de Ribeirão Preto, antes de deixar em definitivo no Tricolor. Em 2020 chegou ao Atlético-GO e começou a se destacar. Ele tem contrato até o fim do ano e irá acertar com o Glorioso sem custos.