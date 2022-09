Marçal - Vítor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 20/09/2022 19:53

Com gols de Víctor Cuesta e Tiquinho Soares, o Botafogo venceu o Coritiba por 2 a 0 no Nilton Santos. Após vitória importante no Campeonato Brasileiro, Marçal concedeu entrevista para "Botafogo TV" e ressaltou que os jogadores vinham sendo cobrados por bons resultados dentro de casa.



"Precisávamos muito dessa vitória. Esses três pontos são importantes para subir na tabela. A torcida já vinha cobrando da gente essa vitória em casa. Espero que tenha sido o início de várias vitórias. Espero que a gente consiga trazer ainda mais alegria e felicidade para nossa torcida porque eles merecem", declarou Marçal.

O lateral chegou ao Glorioso em junho deste ano para reforçar o setor defensivo alvinegro. Com rodagem pela Europa, Marçal vem sendo muito utilizado por Luís Castro e possui contrato no Botafogo até dezembro de 2023.

A vitória do último sábado proporcionou mais tranquilidade para sequência de trabalho de Luís Castro. O treinador vinha sendo muito pressionado por conta das recentes atuações, e agora busca obter resultados positivos nessa reta final de temporada para encerrar o ano de forma positiva.



O Botafogo volta a campo na quarta-feira (28/09), contra o Goiás, às 21h45, na Serrinha, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.