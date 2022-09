Gabriel Pires em treino no CT Lonier em 16 de setembro - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Gabriel Pires em treino no CT Lonier em 16 de setembroFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 21/09/2022 10:59 | Atualizado 21/09/2022 12:14

Rio - Após levar o terceiro cartão amarelo, o meia Eduardo está suspenso do próximo jogo do Botafogo, contra o Goiás, na próxima quarta-feira, pela Série A. Com isso, Gabriel Pires pode ter a sua primeira oportunidade como titular no Glorioso. As informações são do portal "LANCENET".

Os dois reforços chegaram no Glorioso na segunda janela de transferências. Eduardo chegou primeiro e, consequentemente, adquiriu mais rápido o ritmo de jogo, conquistando a vaga de titular. Sob o comando de Luís Castro, o meia de tornou um pilar da equipe. Agora, suspenso, poderá dar oportunidade a Gabriel Pires.

Emprestado pelo Benfica, Gabriel fez sua estreia há um mês no empate contra o Juventude por 2 a 2, em Caxias do Sul. Após entrar em campo pela primeira vez, o jogador vem entrando no segundo tempo nas últimas partidas.

Com o intervalo para a partida contra o Goiás, que só acontece no meio da próxima semana, Luís Castro vai ter mais tempo para realizar testes e escolher a melhor escalação. O espaço atípico entre uma rodada e outra da Série A se dá pela Data Fifa, período de partidas das seleções, que se preparam para a Copa do Mundo do Catar, em novembro.