Luis Castro no treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 21/09/2022 14:27

Rio - Com duas vitórias nos últimos três jogos, o Botafogo afastou o perigo do rebaixamento e se permitiu sonhar com coisas maiores, neste momento no Brasileiro. Em décimo lugar, com quatro pontos atrás do oitavo colocado, o Glorioso já vê a classificação para a Libertadores como uma possibilidade. Para repetir a campanha que no ano passado valeu vaga para a competição, o clube carioca terá que vencer seis das últimas 11 partidas.

No ano passado, o América-MG terminou a Série A com 53 pontos, na oitava colocação. Devido ao fato de que o Palmeiras, campeão da Libertadores, o Atlético-MG, campeão da Copa do Brasil, terminaram a competição entre os seis primeiros, o G-6 virou G-8. Neste ano, a possibilidade disso se repetir é muito grande, já que Flamengo e Athletico-PR decidem a Libertadores, e os dois clubes estão no G-6, e Rubro-Negro do Rio encara o Corinthians na final da Copa do Brasil, e o Timão também está entre os seis primeiros.

Com 34 pontos, o Alvinegro ainda precisaria de um empate para igualar a campanha do Coelho no ano passado. Atualmente, é o próprio América-MG a equipe que ocupa a oitava colocação na tabela. Entre os dois clubes está o Goiás, próximo adversário do Glorioso.