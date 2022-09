Profissionais da área de scouting do Botafogo - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 21/09/2022 19:10

O Botafogo está focado em melhorar o processo de mapeamento de mercado e prospecção de jovens atletas nas categorias de base. Assim, nesta quarta-feira, a SAF anunciou a contratação de Everson Rocha, ex-Santos e Athletico Paranaense e Coritiba, para assumir o cargo de Coordenador de Captação.

"O projeto do Botafogo é muito interessante. A área de Scouting está se estruturando de uma forma rara de se ver e isso me motivou a vir. Quero fazer parte desse momento especial da SAF e atender às expectativas do projeto", disse Everson Rocha, ao site oficial do Alvinegro.

O Head Scout do Botafogo, Alessandro Brito, falou sobre os planos do Alvinegro na área. Nesse sentido, ele explicou que o clube intensificará o mapeamento dos jovens atletas e ainda qual é o projeto de curto prazo.

"O Botafogo pretende reforçar e ampliar a sua captação de atletas para as categorias de base. Vamos competir e ser muito agressivos no Estado do Rio de Janeiro e intensificar o mapeamento de atletas jovens no Brasil. O Clube precisa crescer de maneira organizada e estruturada nesse setor de grande importância dentro da SAF. Como projeto de curto prazo, estaremos monitorando e mapeando as principais escolas, academias, campeonatos e jogos no Rio de Janeiro", disse Alessandro Brito.

Atualmente, o setor de Scouting do Botafogo conta com a seguinte configuração: Raphael Rezende é Coordenador de Mercado; Henrique Simões é Coordenador de Analytics; Alfie Assis é Coordenador de Desempenho; e Everson Rocha é Coordenador de Captação. Vinicius Bispo é Analista de Desempenho; Rodrigo Mira é Analista de Desempenho; Brunno Noce é Scout Pro; Cristian Costa é Scout Pro; e William Santos é Scout Pro.

"John Textor tem uma visão muito aberta sobre o departamento de dados, scout e análises. Isso contribui demais com o nosso dia a dia. Estamos construindo algo muito diferente na América do Sul. Vamos implementar um departamento de informação, para trabalhar com uma plataforma multiclubes, inserindo material (ou conteúdo) sobre os atletas em uma database para o Botafogo", analisou Brito.



"O primeiro passo na nossa chegada foi focar na primeira e segunda janelas de 2022: apoiar John, Castro e Mazzuco com informações e prospecções de atletas. Após as contratações realizadas, criamos o nosso banco de dados. Utilizamos algumas ferramentas para análise, mas investimos também nas observações in loco. Nossos profissionais estão rodando o Rio, o país e a América com a apuração 'in loco', que traz uma sensibilidade além das ferramentas", completou.

Quem também conversou com o site oficial do Botafogo foi Raphael Rezende, ex-comentarista do SporTV e - como já visto acima - atual Coordenador de Mercado do Glorioso:

"Essa estruturação é fundamental para que o Botafogo se afirme cada vez mais como um Clube proativo no mercado, seja no profissional ou nas demais categorias. Um avanço considerável em pessoas e processos com o objetivo de gerar informação em escala global, alimentando o projeto da Eagle Holding como um todo", avaliou Rezende.

SOBRE EVERSON ROCHA

O novo Coordenador de Captação do Botafogo tem 35 anos, é formado em Educação Física pela Faculdade Dom Bosco e possui MBA em Planejamento e Estratégia pela Universidade Positivo. Na última passagem pelo Athletico (2021-22), ele ocupou o cargo de Coordenador dos Núcleos Técnico/Metodológico e Scouting/Parcerias. Já no Santos (2019-2021), foi o Gerente de Inteligência e Head Scout.

"Everson é um profissional conceituado no mercado e vem para coordenar esse importante trabalho na formação. A ideia é dar um salto de qualidade muito grande em todas as categorias", afirmou Alessandro Brito.

Na primeira passagem pelo Furacão, cabe lembrar, ele ocupou os cargos de Analista de Desempenho Analista de Mercado, Negócios e Dados, Scout Externo do Profissional e Scout Interno. Por causa da bagagem, ele ainda foi convocado para palestrar em fóruns da CBF Academy e em grandes congressos mundiais, como o World Scouting Congress.