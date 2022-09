Andrew, ex-Botafogo - Divulgação/Gil Vicente

Publicado 22/09/2022 17:01

Rio - Tradicional veículo da Itália, o jornal "Corriere dello Sport" elegeu Andrew, revelação do Botafogo, como o melhor goleiro sub-23 da temporada europeia. Aos 21 anos, o ex-alvinegro foi um dos destaques do Gil Vicente-POR.

Ao lado de Andrew na seleção sub-23 da Europa, também está Erling Haaland, astro do Manchester City. Além do desempenho nas principais ligas europeias, o veículo se baseou em estatísticas do site "Delphlyx", especialista em números no futebol. As ausências mais questionadas foram dos brasileiros Vinicius Júnior e Rodrygo.

O time completo conta com Andrew Silva (Gil Vicente), Malo Gusto (Lyon), Mark McKenzie (Genk), Calvin Bassey (Ajax), Alphonso Davies (Bayern), Hong Hyeon-seok (Gent), Enzo Fernández (Benfica), Patrik Walemark (Feynoord), Xavi Simons (PSV), Kvaratshkelia (Nápoles) e Haaland (Manchester City).

Andrew deixou o Botafogo em 2021, sem custos. Apesar de não ter recebido nada pelo goleiro, na época com 19 anos, o Glorioso ainda tem 30% de seus direitos econômicos.