John Textor, acionista majoritário do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 22/09/2022 11:00

Rio - Nesta semana, os torcedores do Botafogo ficaram empolgados com a publicação nas redes sociais do auxiliar de Luís Castro, João Brandão, em que ele aparecia no estádio La Bombonera, assistindo a partida entre Boca Juniors e Huracán. De acordo com informações do portal "LANCENET", o clube carioca está criando uma rede de observação na Argentina, de olho em possíveis reforços.

Segundo o site, o Glorioso já tem 89 jogadores mapeados no futebol argentino, em diferentes posições. Com isso, será costume que profissionais do Botafogo viajem para a Argentina, com o objetivo de assistir determinadas partidas do campeonato local.



"O primeiro passo na nossa chegada foi focar na primeira e segunda janelas de 2022: apoiar John (Textor), (Luís) Castro e (André) Mazzuco com informações e prospecções de atletas. Após as contratações realizadas, criamos o nosso banco de dados. Utilizamos algumas ferramentas para análise, mas investimos também nas observações in loco. Nossos profissionais estão rodando o Rio, o país e a América com a apuração ‘in loco’, que traz uma sensibilidade além das ferramentas", afirmou Alessandro Brito, Head Scout do Botafogo, ao site oficial do clube.

Na atual temporada, o Botafogo não conseguiu contratar nenhum jogador vindo do futebol argentino. A principal aposta foi em Martín Ojeda, do Godoy Cruz. Apesar de ter encaminhado o acerto com o jogador, a negociação acabou não sendo concluída.