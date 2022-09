Seedorf defendeu o Botafogo entre 2012 e 2014 - Vítor Silva/SSPress

Publicado 22/09/2022 19:22

Rio - O Botafogo chamou a atenção do mundo todo quando, em 2012, anunciou a contratação do holandês Clarence Seedorf, que havia acabado de deixar o Milan-ITA. Nesta semana, o ex-vice-presidente de futebol do Glorioso, André Silva, que foi um dos responsáveis por trazer o craque ao Alvinegro, revelou que Seedorf se arrependeu de ter deixado o clube em 2014 para se tornar treinador do Milan.

"Sim (se arrependeu). Foi convidado pelo (Silvio) Berlusconi, que era padrinho de casamento e ele tinha adoração. Eu conversei e falei “o Milan não está em bom momento”. Ele falou “o Silvio jamais me mandará embora”. Mandou. Ele ficou muito decepcionado, isso eu sei", revelou.



Seedorf defendeu o Botafogo entre 2012 e 2014, e foi um dos principais nomes na conquista do Campeonato Carioca de 2013, seu único título pelo Glorioso. Após anunciar aposentadoria, o meia assumiu o comando do Milan, mas ficou apenas seis meses no cargo, comandando a equipe italiana em apenas 22 jogos.

Após deixar o Milan, Seedorf ainda treinou o Shenzen F.C., da China, o Deportivo La Coruña, da Espanha, e a seleção de Camarões, seu último trabalho e mais longevo trabalho. Clarence esteve a beira do campo na seleção africana por 11 meses, até ser demitido por fazer uma campanha abaixo do esperado na Copa Africana das Nações.