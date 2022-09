Musa do Botafogo, Cristina Mendonça - Divulgação

Publicado 21/09/2022 13:11

Rio - Musa do Botafogo, Cristina Mendonça protagonizou mais um ensaio sensual e mostrou o corpo sarado. Apesar de sensualizar, ela incentiva as suas seguidoras ao empoderamento, sem seguir padrões impostos pela sociedade. Com isso, vem crescendo o número de mulheres que seguem a digital influencer. Com a autoestima elevada, a musa do Botafogo diz que a aparência não é tudo